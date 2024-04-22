Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


22 Nisan 2024 10:33
Memurlar iller arası yer değiştirme

2024 YILI EĞİTİM ÖĞRETİM DIŞI PERSONEL İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURULARI VE SÜREÇ NE ZAMAN BAŞLIYCAK VE NASIL OLACAK BİLGİSİ OLAN VARMI


insufferable
Şube Müdürü
22 Nisan 2024 16:19

il içi mayısda, daha sonra ildışı oluyor kılavuz yayınlanır haziran ayında, tercihler mebbisden yapılıyor. en az 3 seneydi kuralı değişmediyse

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