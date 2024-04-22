Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


22 Nisan 2024 10:37
Tarım bakanlığı arşiv araştırması için aradım daha çok uzun diyorlar

2453 teki kadın daha uzun sürer diyor


memurbeydiyiceksiniz
Aday Memur
22 Nisan 2024 11:55
geçen pazartesi "son safhada" diyordunuz deseydin.

DurmuşÇetin
Aday Memur
22 Nisan 2024 13:35

Yani Allah şaşırtmasın bilmiyorum iş yok gelecek diye bekliyoruz hayırlısı Allah'tan


seray çetin
Aday Memur
22 Nisan 2024 15:14
bugün TLF lari da acmiyolar ben ulaşamadım
Toplam 3 mesaj

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