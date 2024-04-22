Gündem \ Kültür, Sanat ve Edebiyat
Editörler : Lanet


22 Nisan 2024 10:38
Olmadı

Olmadı

Şeriat'ın zahiri benim yüzüm

Necmettin Erbakan'dır benim yüzüm

Ene'yim yani benimdir şeriat

Yumuşacık pamuk halim şeriat

...

Erbakan'dan aldım varudatımı

Çıktım yola takıldım kervanına

Tasavvufumu aldım batınımı O'ndan

O Mürşid Kızıltepe Şeyhi O'ndan

...

Üç nokta yanyana sevgili zahir

Üç nokta üstüste sevgili batın

Ortak noktamızdır tasavvuf, tamam

Uçurtma etmesek çemberi, tamam

...

Uçurtma kuyruk olur, olmadı

Uçurtma kuyruk olur, olmadı

Uçurtma kuyruk olmaz, bu oldu

Uçurtma kuyruk olmaz, bu oldu

...

Barış Sağlam

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