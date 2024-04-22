Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


22 Nisan 2024 10:59
Kurum değişikliği

Merhabalar

CTE'de engelli kadrosunda hizmetli olarak görev yapmaktayım. Bir belediyeye memur kadrosunda geçiş yapmak istiyorum belediye ile olan işlerim tamam sizce bakanlık bana muvafakat verirmi konu hakkında bilgisi olan var ise yardımcı olabilir mi?

Teşekkürler.

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