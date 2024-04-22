Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


22 Nisan 2024 10:59
10.900 işçi güvenlik yedekler
Evraklar verilmişti, ne zaman sonuçlanır ve nasıl takip ederiz.

Çok Yazılan Konular

İzin birimi raporum için savunma istiyorÜniversite hastanesinden istifa süreci.2024/5 işe başlamaEş tayini hk bilen cevaplayabilir mi? Acele biraz lütfenDoktorluktan istifa edip hemşire olmakBel fıtığı ve fizik tedavi için heyet raporu alan var mı?Lütfen acele yardım edinİller arası tayinden sonra geri dönebilmek mümkünmüdürAcil yardım psikatri hastalığı hemşire2024/5 atamasında istenen evraklar hakkında

Sözlük

bana fantastik bir hayat yaşattın 1 böcek 1 çiçek 1 haftasonu daha çok yorulmak 1 Bugün olanlar 2 yarma aşı 1 Çocuk tacizlerine kimyasal hadım 1 her yerden görünen 1 fit 1 horoz 1

Son Haberler

Sigortadan para almak için aracını kundaklayan kuyumcu tutuklandıDolar günü düşüşle kapattıBakan Işıkhan'dan Türkiye Kamu-Sen'e ziyaretErdoğan: Irak stratejik değer atfettiğimiz bir komşumuzdurPolise tabanca çekip, tehdit eden belediye müdürü tutuklandı

Editörün Seçimi

Ödül alan 57 şoförümüzü kutluyorum.Yeniden Yönetici Görevlendirme Sonuçları 20242024 Nisan maaşlarımızı yazalımSendika Parası DüzelmemişNisan 2024 anflasyon tahminlerini ve yapılan yeni zamları alalım.sizce ekonomi ne zaman düzelirBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?