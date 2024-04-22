Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


22 Nisan 2024 11:10
Amir yıllık izni ne için kullanacağını sorabilir mi?

Arkadaşlar amirden senelik izin aldığımız zaman, amir ne için alacağımızı sorabilir mi?


Karizmaunl
Daire Başkanı
22 Nisan 2024 11:15

İzni geçireceğin adresi bildirmek zorundasın ama ne için izin aldığını amir bilmek zorunda değil. Aynı tarihlerde birden fazla memur izin talebinde bulunursa işlerin aksamaması için kime öncelik vereceğini bilmesi açısından izinlerde ne yapılacağını bilmek isteyebilir


murat_326
Şube Müdürü
22 Nisan 2024 12:00

Katılıyorum

Karizmaunl, 6 saat önce

İzni geçireceğin adresi bildirmek zorundasın ama ne için izin aldığını amir bilmek zorunda değil. Aynı tarihlerde birden fazla memur izin talebinde bulunursa işlerin aksamaması için kime öncelik vereceğini bilmesi açısından izinlerde ne yapılacağını bilmek isteyebilir


Son5yil
Memur
22 Nisan 2024 13:22

Egosunu tatmin etmemişse sorar.... Amirlere çok takılmayın, "he he" deyip geçin...

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