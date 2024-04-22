Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


22 Nisan 2024 11:17
Ünvan Değişikliği Sınavı Kazandım. Kadro Boş Olmasına Rağmen Mülakatta Elediler

Bakanlık Şanlıurfa için 5 Bilgisayar Tekniker kadrosu açmıştı, öğrendiğim kadarıyla 3 kişi "ben dahil" sınavı geçerek mülakata girmeye hak kazandık. Ancak mülakatta beni elediler. 5 kadronun 3' ü boşta kaldı. Halihazırda teknisyen olarak görevime devam etmekteyim. İdare mahkemesine dava açacağım. Bu konuyla ilgili emsal karar varmı? Yardımlarınızı bekliyorum.


Almira2024
Aday Memur
22 Nisan 2024 11:22

İyi bir idare mahkemesi avukatı bulursan sana yardımcı olur emsal karrların çoğu ücretli sayfalarda


mozasur
Aday Memur
22 Nisan 2024 11:38

Teşekkür ederiz

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