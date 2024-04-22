Banka icra

o birşey ifade etmiyor maaşından ortalama 9500 ile 10000 arasında bir kesinti olacak bir süre kendini 10 bin gibi bir rakamla idare etmeye çalış net bilgidir kafanı başka şeyleri araştırarak yorma

o birşey ifade etmiyor maaşından ortalama 9500 ile 10000 arasında bir kesinti olacak bir süre kendini 10 bin gibi bir rakamla idare etmeye çalış net bilgidir kafanı başka şeyleri araştırarak yorma