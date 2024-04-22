Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


22 Nisan 2024 11:28
Banka icra

Arkadaşlar merhaba... Vakıfbanktan icraya düşeceğim ama merak ettiğim bir konu var. Bilgili arkadaşlar bilgilendirirse sevinirim. Benim maaşım 33500 tl . Bunda ilksan kesintisi var 14500 tl. İcraya düşersem 33500 tl üzerinden mi 1/4 oranında kesilir yoksa ilksan kesildikten sonra mı 1/4 oranında kesilir. İlksan kesintisi ile maaşım 19000 bine düşüyor. Ve 14 ü gecesi kesiliyor. Bilgi verebilirseniz çok sevinirim. Herkese kolay gelsin.


Javss
Aday Memur
22 Nisan 2024 11:39
33500 üzerinden kesilir

Karizmaunl
Daire Başkanı
22 Nisan 2024 11:44

İcra kesintilerinde diğer kesintilere bakılmaz. Net ele geçenden sosyal yardımlar (Eş yardımı, çocuk yardımı) düşüldükten sonra geriye kalanın 1/4 ü icraya gönderilir.


tekgöz
Daire Başkanı
22 Nisan 2024 11:48

Ama maaş bordromda net ele geçen 19000 olarak gözüküyor. İcra kanununu okudum ama bu madde ile ilgili bir şey göremedim ondan sormak istedim.


üstad45
Aday Memur
22 Nisan 2024 11:57

icaralık olmamaya çalış derim bu videoyu izlemeni tavsiye ediyorum

https://www.youtube.com/watch?v=_qXbVTRe394&t=11s


Javss
Aday Memur
22 Nisan 2024 12:20
o birşey ifade etmiyor maaşından ortalama 9500 ile 10000 arasında bir kesinti olacak bir süre kendini 10 bin gibi bir rakamla idare etmeye çalış net bilgidir kafanı başka şeyleri araştırarak yorma
tekgöz, 6 saat önce

Ama maaş bordromda net ele geçen 19000 olarak gözüküyor. İcra kanununu okudum ama bu madde ile ilgili bir şey göremedim ondan sormak istedim.


Karizmaunl
Daire Başkanı
22 Nisan 2024 12:20

Brüt maaşından emekli keseneği, gelir vergisi, damga vergisi düşüldükten sonra geriye kalan kısım net ele geçendir. Bu tutardan sosyal yardımlar düşülür ve geriye kalan dörde bölünür

tekgöz, 6 saat önce

Ama maaş bordromda net ele geçen 19000 olarak gözüküyor. İcra kanununu okudum ama bu madde ile ilgili bir şey göremedim ondan sormak istedim.

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