Bir Memur, Bir Maaş (Röportaj))

Civcivkız: Merhaba, Hoşgeldin memur Ali

Memur Ali: Hoş bulduk Abla

Civcivkız: Ha ha ha bana abla deme istersen ya da de rahat ol takılmıyorum böyle şeylere, nasıl geçiyor memuriyet anlat bakalım

Memur Ali: Hamd olsun bi şekilde geçiniyoruz biliyorsun ekonomi bozuk, marketler alev almış durumda Allah sonumuzu hayr etsin

Civcivkız: Evet haklısın her şey çok pahalı en düşük memur maaşına göre yine de normal karşılıyorum ben aslında dengeli gibi görünüyor bence

Memur Ali: Denge falan yok bi kesim dipte can çekişiyor bi kesim de ucu ucuna yaşamaya çalışıyor

Civcivkız: Sendikalımısın haklarını gözeten seni koruyan kollayan bir sendikan var mı?

Memur Ali: Var Allah onları bildiği gibi yapsın ne sözler verip hiç bi kazanım alamadılar

Civcivkız: Kusura bakma da sendikalıysan beter ol be, hala bunlara inanıp sendikaya üyeliğiniz devam ediyorsa pes yani

Memur Ali: Abla toplu sözleşme parası alıyoruz bilmiyorsun galiba sen bunu

Civcivkız: Ben şimdi sana burdan bi dalarım var ya bilmiyormuşmuşum kafa mı buluyon sen benle

Memur Ali: tamam ablacığım özür dilerim kusuruma bakma

Civcivkız: Abla deme bana eskiden di o neyse bitti Röpartaj bişi diyeceksen de son sözün olsun

Memur Ali: İnşallah ekonomi düzelir Hükümetimize güveniyoz biz

Civcivkız: Güveniyormusunuz, göveneyomusunuz

Memur Ali: Göveniyoz.

Civcivkız: Defol bitti.