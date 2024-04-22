Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


22 Nisan 2024 11:28
Bir Memur, Bir Maaş (Röportaj))

Civcivkız: Merhaba, Hoşgeldin memur Ali

Memur Ali: Hoş bulduk Abla

Civcivkız: Ha ha ha bana abla deme istersen ya da de rahat ol takılmıyorum böyle şeylere, nasıl geçiyor memuriyet anlat bakalım

Memur Ali: Hamd olsun bi şekilde geçiniyoruz biliyorsun ekonomi bozuk, marketler alev almış durumda Allah sonumuzu hayr etsin

Civcivkız: Evet haklısın her şey çok pahalı en düşük memur maaşına göre yine de normal karşılıyorum ben aslında dengeli gibi görünüyor bence

Memur Ali: Denge falan yok bi kesim dipte can çekişiyor bi kesim de ucu ucuna yaşamaya çalışıyor

Civcivkız: Sendikalımısın haklarını gözeten seni koruyan kollayan bir sendikan var mı?

Memur Ali: Var Allah onları bildiği gibi yapsın ne sözler verip hiç bi kazanım alamadılar

Civcivkız: Kusura bakma da sendikalıysan beter ol be, hala bunlara inanıp sendikaya üyeliğiniz devam ediyorsa pes yani

Memur Ali: Abla toplu sözleşme parası alıyoruz bilmiyorsun galiba sen bunu

Civcivkız: Ben şimdi sana burdan bi dalarım var ya bilmiyormuşmuşum kafa mı buluyon sen benle

Memur Ali: tamam ablacığım özür dilerim kusuruma bakma

Civcivkız: Abla deme bana eskiden di o neyse bitti Röpartaj bişi diyeceksen de son sözün olsun

Memur Ali: İnşallah ekonomi düzelir Hükümetimize güveniyoz biz

Civcivkız: Güveniyormusunuz, göveneyomusunuz

Memur Ali: Göveniyoz.

Civcivkız: Defol bitti.


üstad45
Aday Memur
22 Nisan 2024 11:32

memur Ali ler bitmez sendikalar ölmez.


Prettypelin
Şef
22 Nisan 2024 15:47

Şu yazıyı yazan bir keresinde benim açtığım başlık için ne anormaller var demişti

Allah kimseyi bu kadar ne yazdığından habersiz bırakmasın

Allah akıl fikir versin

Komik desen değil, düşündürücü desen değil, bi mesaj içeriyor desen değil, buna söyleyeceğim tek kelime ile abes

Toplam 2 mesaj

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