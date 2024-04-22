Bir Memur, Bir Maaş (Röportaj))

Civcivkız: Merhaba, Hoşgeldin memur Ali
Memur Ali: Hoş bulduk Abla
Civcivkız: Ha ha ha bana abla deme istersen ya da de rahat ol takılmıyorum böyle şeylere, nasıl geçiyor memuriyet anlat bakalım
Memur Ali: Hamd olsun bi şekilde geçiniyoruz biliyorsun ekonomi bozuk, marketler alev almış durumda Allah sonumuzu hayr etsin
Civcivkız: Evet haklısın her şey çok pahalı en düşük memur maaşına göre yine de normal karşılıyorum ben aslında dengeli gibi görünüyor bence
Memur Ali: Denge falan yok bi kesim dipte can çekişiyor bi kesim de ucu ucuna yaşamaya çalışıyor
Civcivkız: Sendikalımısın haklarını gözeten seni koruyan kollayan bir sendikan var mı?
Memur Ali: Var Allah onları bildiği gibi yapsın ne sözler verip hiç bi kazanım alamadılar
Civcivkız: Kusura bakma da sendikalıysan beter ol be, hala bunlara inanıp sendikaya üyeliğiniz devam ediyorsa pes yani
Memur Ali: Abla toplu sözleşme parası alıyoruz bilmiyorsun galiba sen bunu
Civcivkız: Ben şimdi sana burdan bi dalarım var ya bilmiyormuşmuşum kafa mı buluyon sen benle
Memur Ali: tamam ablacığım özür dilerim kusuruma bakma
Civcivkız: Abla deme bana eskiden di o neyse bitti Röpartaj bişi diyeceksen de son sözün olsun
Memur Ali: İnşallah ekonomi düzelir Hükümetimize güveniyoz biz
Civcivkız: Güveniyormusunuz, göveneyomusunuz
Memur Ali: Göveniyoz.
Civcivkız: Defol bitti.
Civcivkız: Merhaba, Hoşgeldin memur Ali
Memur Ali: Hoş bulduk Abla
Civcivkız: Ha ha ha bana abla deme istersen ya da de rahat ol takılmıyorum böyle şeylere, nasıl geçiyor memuriyet anlat bakalım
Memur Ali: Hamd olsun bi şekilde geçiniyoruz biliyorsun ekonomi bozuk, marketler alev almış durumda Allah sonumuzu hayr etsin
Civcivkız: Evet haklısın her şey çok pahalı en düşük memur maaşına göre yine de normal karşılıyorum ben aslında dengeli gibi görünüyor bence
Memur Ali: Denge falan yok bi kesim dipte can çekişiyor bi kesim de ucu ucuna yaşamaya çalışıyor
Civcivkız: Sendikalımısın haklarını gözeten seni koruyan kollayan bir sendikan var mı?
Memur Ali: Var Allah onları bildiği gibi yapsın ne sözler verip hiç bi kazanım alamadılar
Civcivkız: Kusura bakma da sendikalıysan beter ol be, hala bunlara inanıp sendikaya üyeliğiniz devam ediyorsa pes yani
Memur Ali: Abla toplu sözleşme parası alıyoruz bilmiyorsun galiba sen bunu
Civcivkız: Ben şimdi sana burdan bi dalarım var ya bilmiyormuşmuşum kafa mı buluyon sen benle
Memur Ali: tamam ablacığım özür dilerim kusuruma bakma
Civcivkız: Abla deme bana eskiden di o neyse bitti Röpartaj bişi diyeceksen de son sözün olsun
Memur Ali: İnşallah ekonomi düzelir Hükümetimize güveniyoz biz
Civcivkız: Güveniyormusunuz, göveneyomusunuz
Memur Ali: Göveniyoz.
Civcivkız: Defol bitti.