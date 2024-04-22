Eş Durumu Bir Ay Geriden Gelen Sigorta

Kadrolu zabıt katibi olarak görev yapmaktayım. Eşim özel sektörde çalışıyor fakat sigorta dökümü bir ay geç gözüktüğü için 360 gün primi yazmamakta. Böyle bir durum yaşayan oldu mu, nasıl bir yol izlenmeli? İş yerinden ıslak imzalı çalıştığında dair belge alınsa Personel Genel Müdürlüğü'nün kanaati ne olur? Telefon ile defalarca kez arayıp ulaşmaya çalışıyorum fakat telefonlar açılmıyor. Bu durumu yaşayan arkadaşlardan fikir almak için buraya yazma kanaatimce hasıl oldu. Yardımlarınızı talep ederim.

(Yukarıdaki mesaj ileriye dönük mesaj olup, anlık durum değildir. Nikah yıl sonuna doğru gerçekleşecektir. Gerçekleşecek eylemin tarihi yukarıdaki duruma göre değişiklik gösterecektir. Eş durumu mazeret dilekçe süreci de göz önünde bulundurularak benim için önemli bir durum.)