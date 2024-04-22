Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


22 Nisan 2024 11:57
1 Mayıs

Merhabar, 1 mayısta tahminim bir kaç müjde gelebilir, sizce?


Karizmaunl
Daire Başkanı
22 Nisan 2024 12:34

1 Mayıs'ta Taksim'de olaylar olur. İşçiler ile polis arasında kovalamaca olur.

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