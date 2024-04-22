Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


22 Nisan 2024 12:24
2023 temmuz zammı

Arkadaşlar artık temmuz zammı netleşti gibi. Bir puan eksik veya fazla yüzde 20 zam gelecek. Merkez bankasının öngörüsü de yüzde 20.


Karizmaunl
Daire Başkanı
22 Nisan 2024 12:25

Desene zengin olduk, bu kadar parayı nerede harcayacağız?


mustafa1649
Aday Memur
22 Nisan 2024 12:57

3 harfli marketlerde

Karizmaunl, 5 saat önce

Desene zengin olduk, bu kadar parayı nerede harcayacağız?


mihendis1234
Aday Memur
22 Nisan 2024 13:00

patron naptın sen devlet sırrını açıkladın .....arkadaş msn de toplu sohbetlerdeki gibi aynı cümleyi kurup yirmi tane başlık açmayın ......


Qovboypolis01
Şube Müdürü
22 Nisan 2024 16:55

Kesinlikle katılıyorum. Yüzde 20 21 civarı bir zam gelecek. Herşey buna göre ayarlandı

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