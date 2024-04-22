2023 temmuz zammı

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : cihan27E.Kayı Han
Çok Yazılan Konular
Emekli Maaşıyla Hiçbir Memur Emekli Olmaz!2024 Nisan maaşlarımızı yazalımKamudaki mühendislerin maaş düzenlemesidaha önce maaş haczi yaşayan var mı?Üniversitenin kimliği parayla satması10 yılını dolduran başöğretmen olmalıdırSeçim Görevlilerinin Ücretleri Ne Zaman Yatar?Nisan 2024 anflasyon tahminlerini ve yapılan yeni zamları alalım.657 36.c 2024 Temmuz Zam Oranı %20'yi Geçmeyecektir (Üzgünüm)!
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
Ödül alan 57 şoförümüzü kutluyorum.Yeniden Yönetici Görevlendirme Sonuçları 20242024 Nisan maaşlarımızı yazalımSendika Parası DüzelmemişNisan 2024 anflasyon tahminlerini ve yapılan yeni zamları alalım.sizce ekonomi ne zaman düzelirBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?