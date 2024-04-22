Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


22 Nisan 2024 12:30
Nisan ayı semineri ne oldu arkadaşlar?

Ne seminer konuları belli, ne ücreti belli. Bu saatten sonra yüz yüze veya online yapılabilir. Yoksa seminer ücreti ödenmeyecek mi?


bahçesaray
Memur
22 Nisan 2024 15:28
Seminer yok ,ödeme de yok
Toplam 1 mesaj

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