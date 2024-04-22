Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


22 Nisan 2024 13:06
SAĞLIK MAZERETİ

Merhabalar, kronik sağlık sorunumdan ötürü iller arası nakil talebinde bulundum. rahatsızlığım verilen raporlara göre, kronik olup hayat boyu itina ile takip edilmem gerekiyormuş. nakil için aldığım heyet raporu iki yıllık, iki yıl geçtikten sonra tekrar rapor alıp sunmam gerekiyor mu, bir de sağlık mazeret komisyonu ne sıklıkla toplanıyor bilginiz var mı?

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