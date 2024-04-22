Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


22 Nisan 2024 13:19
Lütfen acele yardım edin

Ben kadrolu sağlık teknikeriyim ocak 2024 iller arası tayin ile maraş a geldim, yeni evlendim eşim sözleşmeli 3+1 li sağlık teknikeri 1 buçuk yıldır adana da çalışıyor. Ben adana ya tayin isteyebiliyor muyum eş durumu nedeniyle yoksa eşimin mi yanıma gelmesine izin verilir. Adanaya gitmek istiyorum ama bakanlık sen gidemezsin eşin gelsin diyebilir mi?


xLmx
Şef
22 Nisan 2024 15:56
diyemez

lefkeli11
Aday Memur
22 Nisan 2024 16:27

pdc önemli

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

İzin birimi raporum için savunma istiyorÜniversite hastanesinden istifa süreci.2024/5 işe başlamaEş tayini hk bilen cevaplayabilir mi? Acele biraz lütfenDoktorluktan istifa edip hemşire olmakBel fıtığı ve fizik tedavi için heyet raporu alan var mı?Lütfen acele yardım edinİller arası tayinden sonra geri dönebilmek mümkünmüdürAcil yardım psikatri hastalığı hemşire2024/5 atamasında istenen evraklar hakkında

Sözlük

her yerden görünen 1 candiflorex 1 bana fantastik bir hayat yaşattın 1 fit 1 böcek 1 horoz 1 Çocuk tacizlerine kimyasal hadım 1 heidi 1 Yılan 1 yarma aşı 1

Son Haberler

Sigortadan para almak için aracını kundaklayan kuyumcu tutuklandıDolar günü düşüşle kapattıBakan Işıkhan'dan Türkiye Kamu-Sen'e ziyaretErdoğan: Irak stratejik değer atfettiğimiz bir komşumuzdurPolise tabanca çekip, tehdit eden belediye müdürü tutuklandı

Editörün Seçimi

Ödül alan 57 şoförümüzü kutluyorum.Yeniden Yönetici Görevlendirme Sonuçları 20242024 Nisan maaşlarımızı yazalımSendika Parası DüzelmemişNisan 2024 anflasyon tahminlerini ve yapılan yeni zamları alalım.sizce ekonomi ne zaman düzelirBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?