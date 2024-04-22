Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


22 Nisan 2024 13:41
cte nas tayin tercihleri bugün açıldı. kimler nereleri yazıyor....

ceza evleri̇ nas tayi̇n terci̇hleri̇ acildi. ki̇mler kaç puanda ve nereleri̇ yaziyorsunuz.


kamuz01
Memur
22 Nisan 2024 14:12

adanayı yazmayı düşünüyorum katip olarak yozgattan. Adanayı tercih edecek yada adanadan tayin isteyecek katip arkadaşlar var mı acaba.?


ADIBELLI
22 Nisan 2024 14:41
sizinle nasıl iletişime geçebilirim
kamuz01, 3 saat önce

adanayı yazmayı düşünüyorum katip olarak yozgattan. Adanayı tercih edecek yada adanadan tayin isteyecek katip arkadaşlar var mı acaba.?


bbelizard
Aday Memur
22 Nisan 2024 15:13
Bazı iller tercihte yok neden? Yazmak istediğim yerlere yazamıyorum

kamuz01
Memur
22 Nisan 2024 16:20

hocam siz adanayı mı yazmayı düşünüyorsunuz. sicilimm 230094

ADIBELLI, 3 saat önce
sizinle nasıl iletişime geçebilirim

ADIBELLI
22 Nisan 2024 16:36
katibim bende kayseriye ya da yozgat'a gitmeye çalışıyorum
kamuz01, 1 saat önce

hocam siz adanayı mı yazmayı düşünüyorsunuz. sicilimm 230094


kamuz01
Memur
22 Nisan 2024 16:43

yalnız hocam ben cezaevi katibiyim siz zabit katibimisiniz

ADIBELLI, 1 saat önce
katibim bende kayseriye ya da yozgat'a gitmeye çalışıyorum
Toplam 6 mesaj

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