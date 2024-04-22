KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : F16 Gökçen


22 Nisan 2024 13:52
Ales 2024/1

Arkadaşlar sizce 2024/1 puanı hangi yıla benzer şekilde bir puan gelir

Turkce 20

Mat 20 nete

2023/3 te 69.9 gelmiş sizce 2024/1 nasıl gelir

Değerli düşüncelerinizi bekliyorum teşekkürler

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