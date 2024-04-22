KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


22 Nisan 2024 14:07
Ales 2024/1

Arkadaşlar sizce 2024/1 puanı hangi yıla benzer şekilde bir puan gelir

Turkce 20

Mat 20 nete

2023/3 te 69.9 gelmiş sizce 2024/1 nasıl gelir

Değerli düşüncelerinizi bekliyorum teşekkürler


altay351914
Aday Memur
22 Nisan 2024 14:24

aynı puan gelir işte hemen hemen


Bozkurtberk
Aday Memur
22 Nisan 2024 15:23

Bende öyle düşünüyorum

altay351914, 3 saat önce

aynı puan gelir işte hemen hemen

Toplam 2 mesaj

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