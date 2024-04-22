Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


22 Nisan 2024 14:41
İller arası tayinden sonra geri dönebilmek mümkünmüdür

Ocak iller arası tayinle ankaradan İzmir'e geldim 1 aydır çalışıyorum geri donmek istiyorum donebilirmiyim ve nasıl bilgisi olan varmı teşekkürler


yenı memur
Aday Memur
22 Nisan 2024 14:58

Ben de pişman olmuştum geri dönüşü yok dediler maalesef


lefkeli11
Aday Memur
22 Nisan 2024 15:16

malesef dönemezsiniz. mazeret tayinleri haricinde 2 yıl fiili çalışmadıkça, isteğe bağlı iller arası tayine de başvuramazsınız

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