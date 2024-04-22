il sağlık müdürlüğü

arkadaşlar merhabalar, ben İstanbul il sağlık müdürlüğüne atandim. Ama bana çok uzak ek binalara geçme ihtimalim var mı? Ya da hastanelerde çalışma isteyebilir miyim? Lütfen bilen biri yardımcı olabilir mi ?

arkadaşlar merhabalar, ben İstanbul il sağlık müdürlüğüne atandim. Ama bana çok uzak ek binalara geçme ihtimalim var mı? Ya da hastanelerde çalışma isteyebilir miyim? Lütfen bilen biri yardımcı olabilir mi ?