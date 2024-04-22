Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


22 Nisan 2024 15:12
il sağlık müdürlüğü
arkadaşlar merhabalar, ben İstanbul il sağlık müdürlüğüne atandim. Ama bana çok uzak ek binalara geçme ihtimalim var mı? Ya da hastanelerde çalışma isteyebilir miyim? Lütfen bilen biri yardımcı olabilir mi ?

kullaniciadimmm
Aday Memur
22 Nisan 2024 15:16
ayrıca il sağlık müdürlüğünun yemekhanesi oluyor mu
Toplam 1 mesaj

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