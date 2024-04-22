Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


22 Nisan 2024 15:16
Kadrolu Zabıt Katibi becayiş hk
Merhabalar kadrolu zabıt katibi olarak görev yapmaktayım. Adana Adliyesi verilir Kayseri ve Elazığ Adliyeleri alınır.

Srdnn
Aday Memur
22 Nisan 2024 17:10
Kadrolu zabıt katibinde becayiş oluyor mu ki??
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