Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


22 Nisan 2024 15:30
SAĞLIK BAKANLIĞINA ATANIP GÖREVE ÇAĞIRILAN OLDU MU ?

Merhaba arkadaşlar 2024/1 EKPSS ile Sağlık Bakanlığına atanıp çağırılan veya göreve başlayan oldu mu ?

Çok Yazılan Konular

norm fazlası olmakEKPSS Her geçen sene sınav soruları zorlaşıyorEngelli memur tayin hakkı

Sözlük

her yerden görünen 1 candiflorex 1 Çocuk tacizlerine kimyasal hadım 1 Bugün olanlar 2 heidi 1 elin armut mu topluyor 1 çiçek 1 intizar'ın bağlı olduğu şirketten kovulması 1 fit 1 Yılan 1

Son Haberler

Sigortadan para almak için aracını kundaklayan kuyumcu tutuklandıDolar günü düşüşle kapattıBakan Işıkhan'dan Türkiye Kamu-Sen'e ziyaretErdoğan: Irak stratejik değer atfettiğimiz bir komşumuzdurPolise tabanca çekip, tehdit eden belediye müdürü tutuklandı

Editörün Seçimi

Ödül alan 57 şoförümüzü kutluyorum.Yeniden Yönetici Görevlendirme Sonuçları 20242024 Nisan maaşlarımızı yazalımSendika Parası DüzelmemişNisan 2024 anflasyon tahminlerini ve yapılan yeni zamları alalım.sizce ekonomi ne zaman düzelirBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?