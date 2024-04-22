Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


22 Nisan 2024 15:30
Sağlık Bakanlığına atanıp göreve çağrılan oldu mu ?

Merhaba arkadaşlar 2024/1 EKPSS ile Sağlık Bakanlığına atanıp çağırılan veya göreve başlayan oldu mu ?

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