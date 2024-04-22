Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


22 Nisan 2024 15:46
Tarım ve Orman Bakanlığı Uzman Yardımcılığı

Tarım ve Orman Bakanlığı Uzman Yardımcıları ne kadar maaş alıyor(Veteriner Hekim)? Hali hazırda Veteriner Hekim olarak bir kamu kurumunda çalışıyorum ve 45bin civarı maaş alıyorum. Bakanlığın açtığı sınava katılmaya hak kazandım ancak kimseden net bir bilgi alamadım. Uğraşmaya değip değmeyeceği konusunda fikir edinmeye çalışıyorum.

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