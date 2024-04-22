Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


22 Nisan 2024 15:47
Üniversitede çalışan hizmetli personel tayini

Üniversitede çalışan hizmetli personelin ailesinden olan bir ferdin ağır engelli raporunu kullanıp kendi iline tayin isteyebilirmi.


hsnd
Başbakan Müsteşarı
22 Nisan 2024 16:13

Üniversitede çalışan kadrolu personel mazereti ne olursa olsun tayin isteyemez. Nakil isteyebilir. Yani geçmek istediğiniz kurumdan kadro bulup çalıştığınız kurumdan da muvafakat yani izin alabilirseniz nakliniz gerçekleşir. Üniversiteler mazeretlere pek bakmaz. Şansınız varsa nakil olursunuz.


Mehmet448
Aday Memur
22 Nisan 2024 16:33
hocam nakil işi şans işi mi referans işi mi Adana'dan eş durumundan dolayı Ağrı taraflarına geçmem gerekli
hsnd, 1 saat önce

Üniversitede çalışan kadrolu personel mazereti ne olursa olsun tayin isteyemez. Nakil isteyebilir. Yani geçmek istediğiniz kurumdan kadro bulup çalıştığınız kurumdan da muvafakat yani izin alabilirseniz nakliniz gerçekleşir. Üniversiteler mazeretlere pek bakmaz. Şansınız varsa nakil olursunuz.


eskidenberiburdayim
Şube Müdürü
22 Nisan 2024 17:06

ağrıysa geçersin oradan gittim bende herkes gitmeye çalışıyo yana yakıla personel arıyolar git orada personel dairesiyle görüş anında yazı çıkartırsın kendine gel başla diye

Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

2024 Naklen Atama KontenjanlarıHatay MKÜ sözleşmeli destek personel başvuru yapanlar..Belediye Becayiş Üniversitede çalışan hizmetli personel tayini7433 sayılı Kanun kapsamında kadroya geçirilen personelin sözleşmeli personel olarak yeniden istihdaÜniversiteden belediyeye geçiş hakkındaZabıtalık ?Belediyede memur olmak kıymetli meslektaşlarım lütfen bilgi aktarır mısınız?Askeri Personelin Atanabileceği Kadrolar. Polislikten belediyeye geçmem ve sureci

Sözlük

bana fantastik bir hayat yaşattın 1 her yerden görünen 1 tavukların dinozor olması 1 Yılan 1 heidi 1 çiçek 1 yüzüp yüzüp kuyruğuna gelmek 1 böcek 1 candiflorex 1 Bugün olanlar 2

Son Haberler

Sigortadan para almak için aracını kundaklayan kuyumcu tutuklandıDolar günü düşüşle kapattıBakan Işıkhan'dan Türkiye Kamu-Sen'e ziyaretErdoğan: Irak stratejik değer atfettiğimiz bir komşumuzdurPolise tabanca çekip, tehdit eden belediye müdürü tutuklandı

Editörün Seçimi

Ödül alan 57 şoförümüzü kutluyorum.Yeniden Yönetici Görevlendirme Sonuçları 20242024 Nisan maaşlarımızı yazalımSendika Parası DüzelmemişNisan 2024 anflasyon tahminlerini ve yapılan yeni zamları alalım.sizce ekonomi ne zaman düzelirBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?