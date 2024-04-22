Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


22 Nisan 2024 16:08
MALULEN EMEKLİLERİN GÖREVE İADESİ

Merhaba, göreve iade olan malülen emekli personeli göreve başlatmıyorlar diye duydum. Doğru mu acaba

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