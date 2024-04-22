KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


22 Nisan 2024 16:17
Sanayi Teknoloji Bakanlığı Açıklanmış

Sonuçlar açıklanmış...


Kerem06061
Aday Memur
22 Nisan 2024 16:18

Bi kere de Memurlar net şu açıklanan sonuçların farkına varıp önceden haber yapsın.Çalışanlar uyuyor :D


avukat0808
Aday Memur
22 Nisan 2024 16:38

Bende toplu iptal yazıyor ne demek biliyor musunuz

Kerem06061, 1 saat önce

Bi kere de Memurlar net şu açıklanan sonuçların farkına varıp önceden haber yapsın.Çalışanlar uyuyor :D

Toplam 2 mesaj

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