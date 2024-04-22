Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


22 Nisan 2024 16:26
Bel fıtığı ve fizik tedavi için heyet raporu alan var mı?

İyi günler arkadaşlar ben 4 aylık hamileyim ve oturararak bilgisayar başında çalışıyorum. Mesleğe başladıktan sonra belirti gösteren bır bel fitigim olduğunu öğrendim. 3 ay önce belimden sol bacağına doğru yayılan ağrı şikayetiyle mr çekindim ve bel fıtığım varmış. Şimdi de aldığım kilolardan sanırım sikayetlerim ve ağrılarım arttı. Fizik tedavi doktoru bana 1 aylık heyet raporu verir mi ağrılarım geçene kadar bu sürede fizik tedavi görmek de istiycem çünkü doğumdan önce belimi ve sırtımı güçlendirmek de istiyorum. Fizik tedavi doktorundan heyet raporu almış birisi var mı ? Bilgisi olan var mı?


Sule0055
Aday Memur
22 Nisan 2024 16:54

Hiç yok mu?


lefkeli11
Aday Memur
22 Nisan 2024 17:17

hiç böyle bi rapor duymadım, vermez, hem fıtığa beyin sinir bakar


Sule0055
Aday Memur
22 Nisan 2024 17:21

Beyin sinir cerrahisine gittim kardeşim mr da çekindim bel fıtığı var dedi. Şuan ağrım var fizik tedavi bakar geçmesi için ne yapmam gerekiyorsa egzersiz vs. verir ama işyerim için heyet verir mi bilen var mı diye soruyorum

lefkeli11, 21 dk. önce

hiç böyle bi rapor duymadım, vermez, hem fıtığa beyin sinir bakar

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