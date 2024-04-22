Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


22 Nisan 2024 16:28
Aile sosyal bakanlığı 8bin personel alımı ile alakalı

Arkadaşlar öncelikle hepinize selamlar. Süreç hakkında ve görev hakkında merak ettiklerimi sormak için geldim.

Osmaniye çoçukevleri koordinasyon merkezine öğretmen olarak atandım. Evraklarımı 15inde teslim ettim ama evrak teslimi sanırım 30unda bitiyor. Bu süreç nasıl işler tahmini kaç güne atamam kesinleşir ilk sormak istediğim bu

Yine merak ettiğim öğretmen olarak nasıl bir süreç ve çalışma şartları bekliyor ve ücret olarak tahmini ne kadar alıyoruz . Avantaj ve dezavantaj konusunda bakanlığımız ve çalıştığımız kurum hakkında bilgilendirecek arkadaşlar var mı acaba?


mertvet
Aday Memur
22 Nisan 2024 16:34
19 Şubat'ta sonuçlar açıklandı son evrak teslim tarihi 4 Mart hala bekliyoruz tarım bakanlığı*
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