Gündem \ Sağlıklı Yaşam, Gebelik ve Tüp Bebek
Editörler : F16 Gökçen


22 Nisan 2024 16:40
Açık Kalp Ameliyatı Hakında

Arkadaşlar Ankarada yada farklı illerde Gögüskafesini yarmadan ameliyat olanlar var mı 1 ana damar tıkanıklığı için çatal kısımında sorunlu bir bölgedeymiş tıkanıklık stent takılamadığını riskli olduğunu söyledi doktor annem için. ameliyat olması lazım dedi bende araştırıyorum ama herkes birini öneriyor lakin bilemedim nasıl olacak. bu konuda tecrübe etmiş kişiler bilği verirse sevinirim.

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