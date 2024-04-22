Silahsız görev yapan polis şark görevine gönderilir mi?

terçihler öncesi bilgileri istenir silahsız durumda olanların ismi bildirilen diye .ismin bildirildi ise sen ipka vermesende ipkalı gibi İslam yaparlar eskiden bu sekilde yapardık.gelelim suna tayinin çıkarsa durdurmak istersen gene durdururlar ama gönderilme meselesine gelirsen sen hiçbirsey böylemez isen kimse de niye kesiyorsun gidemezsin kesilmez ilisigin felan demez

terçihler öncesi bilgileri istenir silahsız durumda olanların ismi bildirilen diye .ismin bildirildi ise sen ipka vermesende ipkalı gibi İslam yaparlar eskiden bu sekilde yapardık.gelelim suna tayinin çıkarsa durdurmak istersen gene durdururlar ama gönderilme meselesine gelirsen sen hiçbirsey böylemez isen kimse de niye kesiyorsun gidemezsin kesilmez ilisigin felan demez