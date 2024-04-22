Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


22 Nisan 2024 17:00
Silahsız görev yapan polis şark görevine gönderilir mi?

Polis memuruyum silahsız çalışıyorum şark tercihinde bulundum slahsız şark tayinim çıkar mı


iyilikiyidir01
Şef
22 Nisan 2024 19:26
terçihler öncesi bilgileri istenir silahsız durumda olanların ismi bildirilen diye .ismin bildirildi ise sen ipka vermesende ipkalı gibi İslam yaparlar eskiden bu sekilde yapardık.gelelim suna tayinin çıkarsa durdurmak istersen gene durdururlar ama gönderilme meselesine gelirsen sen hiçbirsey böylemez isen kimse de niye kesiyorsun gidemezsin kesilmez ilisigin felan demez
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