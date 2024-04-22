Silahsız görev yapan polis şark görevine gönderilir mi?

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : swat3410
Çok Yazılan Konular
Taltif ücretleri hesaplara yatmış2024 genel atama dönemiTrafikçilere bayram ödüllendirmesiAmire hakaret suçunun karşılığı nedir?27 Aralık'ta açığa alınan memurlarMüdür tarafından karakola girmemem isteniyorPaem 8 sınav değerlendirmesiEş durumdan kaç kez talepte bulunabilirimMüfettişe ifade veren herkes ihraç mı olur?Egm fetö idari soruşturma
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
Ödül alan 57 şoförümüzü kutluyorum.Yeniden Yönetici Görevlendirme Sonuçları 20242024 Nisan maaşlarımızı yazalımSendika Parası DüzelmemişNisan 2024 anflasyon tahminlerini ve yapılan yeni zamları alalım.sizce ekonomi ne zaman düzelirBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?