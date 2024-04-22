Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


22 Nisan 2024 17:00
Tayin hakkında

Polis memuruyum silahsız çalışıyorum şark tercihinde bulundum slahsız şark tayinim çıkar mı

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Sözlük

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