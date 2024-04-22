Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


22 Nisan 2024 17:11
il dışı eş durujmu

Ben memur olarak Ankara'da çalışıyorum nişanlım İstanbul'da öğretmen evlendikten sonra eş durumu il dışı tayin ile yanıma gelecek fakat o tayin döneminde tercih yaparken benim iş yerimin bağlı olduğu ilçeye gelmek zorunda mı ? Farklı ilçede ikamet edeceğiz ikamet ilçemiz ve ya başka bir ilçe tercih yaparken açık olur mu? Eş durumunda tercih yaparken açıkta kalma ihtimali var mı her türlü Ankara'ya gelebilir mi? Merkeze çok uzak ilçelere (haymana şereflikoçhisar çamlıdere) gibi yerlere tayin olma olasılığı var mı ? Bilgisi olanlar sorularıma cevap verirse sevinirim şimdiden teşekkürler.

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