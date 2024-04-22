KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : F16 Gökçen


22 Nisan 2024 17:15
Türkiyede neden ingilizce bilgisi yds ile ölçüyor bence yds kötü bir sınav

66 67 tane yapılabilecek sorular oluyor ama 12 13 tane saçma tuhaf sorular oluyor mesela geçen seferki yds sınavında bir yds paragraf sorusunda cevap dinlerin social construct yani insanlar tarafından yaratılan ve günümüze gelen bir şey olduğunu söylen bir şıktı cevap. Bunu ancak bir ateist yapabilir. Patriarchy vs vardı bu social construct olabilir ama religion yani dinlerin social construct olması dinlere yalan demek bence.hakaret yani

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