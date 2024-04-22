KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : F16 Gökçen


22 Nisan 2024 17:49
YÖKDİL için Youtube Kanal Önerisi

Arkadaşlar selamlar. Yökdil için sıfırdan ücretsiz eğitim veren youtube kanalları önerir misiniz? Fatih çömezden eğitim alan var mı memnun musunuz?

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