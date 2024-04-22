Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


22 Nisan 2024 17:50
Aile bakanlığı destek personeli eş durumu

Aile sosyal hizmetlere taşra destek personeli temizlik olarak yeni atanan biri farklı şehirdeki kadrolu öğretmen eşin yanına ne zaman gidebilir illa 3 yıl mı bekler veya 1 yıl sonra adaylık sınavını geçerse gidebilir mi?


Kararsizbirisi
Aday Memur
22 Nisan 2024 20:43

Yok mu bilen

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