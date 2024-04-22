Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


22 Nisan 2024 17:57
399 a tabi memurun yıllık izni hak.

Merhabalar farkı kamu kurumlarda olmak üzere kamuda 1 yılımı tamamlamak üzereyim şuan kit personeliyim 1 yıl dolunca yıllık iznim açılır mı

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