Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


22 Nisan 2024 18:01
promosyon güncellemesi
promosyon güncellemesi yalan oldu herhalde bayram sonu oldu halen ses Seda yok net duyum alan var mı son durum nedir ?

dca23
Şef
22 Nisan 2024 18:06

bir milyonuncu konu falan oldu promosyonla ilgili sanırım. Vakıftan cevap yok kardeş. Bu durum bana çok saçma geliyor. Bakanlık 35 gün önce bankaya müzekkere yazacak, banka 35 gün cevapsız bekletecek. ilginç. bu işte bir iş var


Johny Sins
Aday Memur
22 Nisan 2024 19:17

Kax yasindasiniz ,hangi komisyon sizi aldı torpillemi girdiniz anlamadım gitti.50 kere ayni konu açılmış herkez saçma sapan seyler yazmis bende dahil , bir bak net kesin bir sey varmi yok olmayan bir sey ivin baslik açıyorsunuz ne bekliyorsunuz anlamadim gitti.Ha bu beni ilgilendirmiyor ama kardesim burda yazılan sacmaliklar dedikodu seklinde yayiliyor kurumlarda polemige gerek oluyor, ve sizler yuzunden gunde 50 kisiye yok oyle bir sey inanmayin diye xevap vermek zorunda kaliyorum.

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Vakıfbank promosyon güncellemesi2024 yılı havuz tayinleriameliyat olan memuru 4.gün müdür göreve çağırabilirmi?promosyon güncellemesi son durumAsalet ve 92. MaddeDilekçe konusu hakkında lütfen yardım edincte nas tayin tercihleri bugün açıldı. kimler nereleri yazıyor....Katiplikte Kariyer BasamaklarıCezaevine İdarecilere Dava açacam. Dayanamıyorum mobinge.!Adalet Bakanına dilekçe yazalım

Sözlük

tavukların dinozor olması 1 horoz 1 elin armut mu topluyor 1 böcek 1 intizar'ın bağlı olduğu şirketten kovulması 1 her yerden görünen 1 çiçek 1 yüzüp yüzüp kuyruğuna gelmek 1 bana fantastik bir hayat yaşattın 1 fit 1

Son Haberler

BMGK'da yapılan Kosova oturumunda gerginlik yaşandıCumhurbaşkanı Erdoğan, Mesut Barzani'yi kabul ettiÇalışma Meclisi 5 yıl aradan sonra toplanıyorTürkiye ile ABD arasında terörle mücadele istişareleri yapıldıGalatasaray ile Fenerbahçe arasındaki puan farkı 4'e çıktı

Editörün Seçimi

Ödül alan 57 şoförümüzü kutluyorum.Yeniden Yönetici Görevlendirme Sonuçları 20242024 Nisan maaşlarımızı yazalımSendika Parası DüzelmemişNisan 2024 anflasyon tahminlerini ve yapılan yeni zamları alalım.sizce ekonomi ne zaman düzelirBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?