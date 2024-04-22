Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


22 Nisan 2024 19:09
Ek iş olarak neler yapılabilir?

Merhaba ,

Memurluğa ek iş olarak neler yapılabilir?

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