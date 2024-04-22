Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


22 Nisan 2024 19:16
Pasif gelir

Memurluk yapan birine pasif gelir elde edebilmek için ne önerirsiniz?


cetek
Şef
22 Nisan 2024 19:36

Fon, temettü, birikmiş varsa vadeli mevduat da iyi getiriyor şu an.


Muhendisinbiri1
Aday Memur
22 Nisan 2024 19:47

Faizden kaçmak mümkün değil tabi ama kaçınmak adına başka öneriniz var mı?


jeofoto
Aday Memur
22 Nisan 2024 20:30
haramdan kaçabildiğimiz kadar kaçalım..Rızkı veren hüdadır..
Muhendisinbiri1, 4 saat önce

Faizden kaçmak mümkün değil tabi ama kaçınmak adına başka öneriniz var mı?


braveheart1234
Daire Başkanı
22 Nisan 2024 21:06

Fon öneriniz var mı hocam?

cetek, 4 saat önce

Fon, temettü, birikmiş varsa vadeli mevduat da iyi getiriyor şu an.

Toplam 4 mesaj

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