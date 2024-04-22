Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


22 Nisan 2024 19:48
23 nisan tüm memurlara tatil mi?

Arkadaşlar yarın 23 nisan. Tüm memurlara tatil mi? Yoksa sadece meb personelleri ve üniversitelere mi tatil?


murat_326
Şube Müdürü
22 Nisan 2024 19:58

Kardeş dalgamı geciyorsun


Scooby doo
Genel Müdür
22 Nisan 2024 20:25

İnanki akşam eve geldiğimde yarın 23 nisan olduğunu öğrendim. O yüzden iş yerinde kimseye soramadım bahsefen de olmadı.

murat_326, 4 saat önce

Kardeş dalgamı geciyorsun


jeofoto
Aday Memur
22 Nisan 2024 20:27
nöbeti olan hariç diğer memurlar tatil

Scooby doo
Genel Müdür
22 Nisan 2024 20:31

Tşklr kral

jeofoto, 3 saat önce
nöbeti olan hariç diğer memurlar tatil

Android60
Genel Müdür
22 Nisan 2024 22:19

Memurun biri demiş ki 23 nisan tüm memurlara tatil mi? Diye sormuş

Polis Memuru ise

Görev yerim neresi diye sormuş

Toplam 5 mesaj

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