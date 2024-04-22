Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


22 Nisan 2024 19:54
Sağlık bakanlığı yer değişikliği?

Arkadaşlar merhaba. Sağlık bakanlığına mühendis olarak atandım. Eşim istanbulda sözleşmeli memur. Eş durumu tayin hakkımız sözleşmeli personel olduğumuz için mümkün gözükmüyor. Sorum saçma olabilir ama istanbulda göreve başlayan mühendis sayısı 4 ama açılan kadro sayısı 5. Puanımda istanbula yetiyordu. İstanbulda çalışma şansım var mı?

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