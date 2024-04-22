Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


22 Nisan 2024 20:17
Emeklilik sonrası göreve iade hk.

Merhaba HvKK dan ihraçtım. Malulen emekli oldum. Geçen hafta iade olduğumu öğrendim. Emekli olanları göreve başlatmadıklarını ve direk emekli ettiklerini duydum. Bunun aslı var mı?

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