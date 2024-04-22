Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


22 Nisan 2024 21:06
Kamu kaynağında tasarruf sağlayıcı çalışmalar yapmak belge yardım

Kamu kaynağında tasarruf sağlayıcı çalışmalar yapmak. Bu madde nasıl belgelendiriliyor?Hangi belgeler işe yarar ? Birden fazla eklenebiliyor nu ?


Braweheart01
Daire Başkanı
22 Nisan 2024 21:53

Yazıya şöyle yaz biz devlet olarak sandık baskanı olarak seçilen öğretmenlerin eğitimi sırasında 2 günlük ek dersini kestik . Ek olarak onları günde 15 saat çalıştırdık üstelik yemek bile göndermedik. Hak edişlerini de Mayıs ayına kadar ödemeyerek tasarruf yapacağız. Bunun dışında ilkokullarda 5 katlı ilkokula 2 hizmetli gönderiyoruz ilkokuldaki güvenlik görevlilerinin ücretini veliler ödüyor ayrıca ilkokullarda okulların tüm teknolojik malzemelerini velilere aldırarak tasarruf sağlıyoruz. Bunu yazın yeterli.

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