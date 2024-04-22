Kamu personeli ortak konular \ Belge, Doküman ve Diğer Paylaşımlar
Editörler : Lanet


22 Nisan 2024 22:06
Eyt hakkında yardım

Merhabalar herkese babam için yazıyorum

Babam 01/05/1973 doğumlu 10/03/1999 da

Sigorta başlangıç tarihi 4A olarak 3297 gün

4B olarak ise 2841 gün prim gün sayısı var bu şartlarda EYT kapmasında emekli olabiliyor mu bilen arkadaşlar yardımcı olursa çok sevinirim teşekkürler

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