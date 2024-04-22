Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


22 Nisan 2024 22:22
İl içi mazerette il ve ilçe emri verilir mi?

Arkadaşlar merhaba 1 yıl oldu Giresun'un Çamoluk ilçesindeyim eşim 234 kilometre uzakta Görele ilçesinde sağlık memuru yazın eş durumu özründen dolayı ilçe emri verirler mi çünkü orada norm fazlası var gidemiyorum bir seneden beri gidiş geliş yapıyorum yazın tayinim çıkar mı acaba yani il/ ilçe emri verirler mi yazın

İl ilçe emri verilirse İl içinde ilçe emri diye bir şey var mı yani il içerisinde böyle bir tercihe başvurabilir miyim

Teşekkürler


Yamyamav
Şef
22 Nisan 2024 22:25

İnşallah vermezler ama verir bunlar. Norm fazlasi var diyorsunuz tam olarak oraya gidince ne yapmayı düşünüyorsunuz?


İmhef46
Aday Memur
22 Nisan 2024 22:46

Yani 3 çocuğum var eşimden 234 kilometre uzaktayım diyorum yani oraya gidince ne yapacaksınız diye sormuşsunuz da 234 kilometre Bir de buranın dağları çok engebeli yolu çok engebeli yokuş viraj 4 saat sürüyor hocam

Yamyamav, 1 saat önce

İnşallah vermezler ama verir bunlar. Norm fazlasi var diyorsunuz tam olarak oraya gidince ne yapmayı düşünüyorsunuz?

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