İl içi mazerette il ve ilçe emri verilir mi?

Arkadaşlar merhaba 1 yıl oldu Giresun'un Çamoluk ilçesindeyim eşim 234 kilometre uzakta Görele ilçesinde sağlık memuru yazın eş durumu özründen dolayı ilçe emri verirler mi çünkü orada norm fazlası var gidemiyorum bir seneden beri gidiş geliş yapıyorum yazın tayinim çıkar mı acaba yani il/ ilçe emri verirler mi yazın

İl ilçe emri verilirse İl içinde ilçe emri diye bir şey var mı yani il içerisinde böyle bir tercihe başvurabilir miyim

Teşekkürler