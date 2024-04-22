Gündem \ Hayata Dair
Editörler : F16 Gökçen


22 Nisan 2024 22:26
ALACAK VERECEK DAVALARI

Arkadaşlar 8 ocak'ta bir arkadaşım benden 5000tl + 42 dolar borç aldı. ilk 2 ay boyunca ihtiyacım olmadığı için geri istemedim. Ancak sonrasında borcumu ne zaman ödersin diye sorduğumda müsait değilim dedi ve ortalıktan kayboldu. kendisine ulaşmakta güçlük çekiyorum. elimde mesajlar var, yani kanıt duruyor. Böyle birisi olduğunu bilsem ne arkadaşım derdim ne de borç verirdim. en büyük pişmanlığım gerçekten. emniyete gitsem nasıl bir sonuç alırım? veya direkt dava açılabiliyor mu? dava açıldığında da kaybetme ihtimalimde ne gibi sorunlar yaşarım? bilgisi olan avukat arkadaşlar veya böyle bir durum yaşamış arkadaşlar benimle paylaşabilirse çok mutlu olurum.

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