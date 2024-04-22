Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


22 Nisan 2024 22:34
DANIŞTAY KARARI BEKLEMEK

Arkadaşlar yakın zamanda danıştaydan olumlu olumsuz karar çıkan varmı


Angaralıı155
Aday Memur
22 Nisan 2024 23:29

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