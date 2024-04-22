Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


22 Nisan 2024 23:13
KILIK KIYAFET

Çalıştığım okulda bir kadın öğretmenin giyim tarzı cok uçlarda teşhir boyutunda diyebileceğim bişekilde. Bende acık biriyim ama hem bir kadın hem de devletin bir memuru olarak kadını görünce ben utanıyorum kendimden. Öğrenciler açısından da başka biboyut zaten. Bunu CİMER'e görüş olarak yazmayı düşnüyorum ama acaba haddimi aşıp başıma biiş alırmıyım? Bu konuda fikrinizi paylaşırsanız sevinirim.


ServetiFünun
Aday Memur
22 Nisan 2024 23:16

Arkadaşça uyarmayı deneyin.

İdarecilerinizle iletişime geçin. Cimer en son seçeneğiniz olsun.

Okulumuzda vardı benzer bir durum. Hatta afedersiniz iç çamaşırı görünen vardı. Uyarıldı ve hatasına son verdi.


hocak52
Aday Memur
22 Nisan 2024 23:33

Canın mı sıkılıyor amir misin sen

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