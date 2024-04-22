Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


22 Nisan 2024 23:34
Heyet raporu

Merhabalar;

Şu an raporluyum ancak çalıştığım şehirde değilim. Bulunduğum şehirden heyet raporu alınabilir mi?

Yani normal raporum varken aynı anda hafta içi başka şehirden heyet raporu alınabilir mi?

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